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ВСУ сбивают 85% дронов-камикадзе – Игнат

ВСУ сбивают 85% дронов-камикадзе – Игнат

КИЕВ. 21 октября. УНН. Вооруженные силы Украины сбивают иранские дроны-камикадзе с результативностью 85%. Об этом во время брифинга сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

Цитата

"Если мы берем условно две крайние недели применения боевых наших сил и средств против дронов, и результативность их сбития, то имеем сегодня 85%. Это именно Shahed-136", – рассказал Игнат.

Напомним

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов ранее сообщал, что эффективность системы противовоздушной обороны Украины составляет 64%.

20 октября подразделения ПВО сбили 15 дронов Shahed-136.

Источник: УНН
Теги: дроны, Воздушные силы ВСУ
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