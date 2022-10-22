В ЕС одобрили COVID-вакцины для детей в возрасте от 6 месяцев

КИЕВ. 22 октября. УНН. Европейской комиссией было одобрено использование вакцин против COVID-19 производителей Pfizer/BioNTech и Moderna для вакцинации детей в возрасте от шести месяцев до четырех лет. Также разрешено использование новой вакцины Moderna против варианта "Омикрон". Об этом сообщает Deutsche Welle, информирует УНН.

Детали



ЕК приняла рекомендации Европейского агентства лекарственных средств (European Medicines Agency (ЕМА) - ред.). Ранее обе вакцины были одобрены для взрослых и детей в возрасте пяти (в случае с Pfizer) и шести (в случае с Moderna) лет.

Как отмечается, для детей до четырех лет дозы вакцин будут значительно меньше.

По словам экспертов EMA, исследования показывают, что такая дозировка достаточна для защиты организма от инфекции. Вопрос о массовой вакцинации младенцев и маленьких детей сейчас обсуждается в разных странах Европейского Союза.

Также Еврокомиссия одобрила модифицированную вакцину Moderna Spikewax для использования против субвариантов омикрон-варианта коронавируса SARS-CoV-2 BA.4 и BA.5. При этом вакцина остается эффективной и против предыдущих вариантов коронавируса. Исследователи ЕМА советуют использовать Spikewax как бустер для взрослых и детей старше 12 лет в текущем осенне-зимнем сезоне.

Дополнение

Регулирующий орган Европейского союза утвердил две отдельные бустерные вакцины против Covid-19, обновленные для варианта Omicron и разработанные Moderna и командой Pfizer и BioNTech.