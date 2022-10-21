Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,89 0,1243 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
10635

Не указала более 4,4 млн грн в декларации: будут судить "слугу народа" Колиснык

Не указала более 4,4 млн грн в декларации: будут судить "слугу народа" Колиснык

Анна Колиснык

КИЕВ. 21 октября. УНН. В суд направили обвинительный акт в отношении народного депутата от «Слуги народа» Анны Колиснык, которую подозревают во внесении недостоверных сведений в е-декларации на более 4,4 млн грн. Об этом сообщает САП, передает УНН.

Детали

«21 октября 2022 года прокурором САП по материалам НАПК и результатам дознания детективов НАБУ направлено в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины IХ созыва по обвинению в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления», - говорится в сообщении.

Отмечается, что обвинительный акт направлен в ВАКС для рассмотрения по существу.

Дополнение

Народному депутату от «Слуги народа» Анне Колиснык сообщили о подозрении во внесении недостоверных сведений в э-декларации на более 4,4 млн грн. Она не внесла сведения об аренде (владении) двух квартир в Киеве, доле в нежилом помещении в Харькове и автомобиля.

Источник: УНН
Теги: суд, НАБУ, САП, нардепы, Слуга народа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.