Не указала более 4,4 млн грн в декларации: будут судить "слугу народа" Колиснык

КИЕВ. 21 октября. УНН. В суд направили обвинительный акт в отношении народного депутата от «Слуги народа» Анны Колиснык, которую подозревают во внесении недостоверных сведений в е-декларации на более 4,4 млн грн. Об этом сообщает САП, передает УНН.

Детали

«21 октября 2022 года прокурором САП по материалам НАПК и результатам дознания детективов НАБУ направлено в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины IХ созыва по обвинению в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления», - говорится в сообщении.

Отмечается, что обвинительный акт направлен в ВАКС для рассмотрения по существу.

Дополнение

Народному депутату от «Слуги народа» Анне Колиснык сообщили о подозрении во внесении недостоверных сведений в э-декларации на более 4,4 млн грн. Она не внесла сведения об аренде (владении) двух квартир в Киеве, доле в нежилом помещении в Харькове и автомобиля.