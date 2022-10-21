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Украинская авиация активно работает в районе наступательных действий ВСУ – Воздушные силы

Украинская авиация активно работает в районе наступательных действий ВСУ – Воздушные силы

Юрий Игнат

КИЕВ. 21 октября. УНН. Украинская авиация активно работает на Харьковском и Херсонском направлениях, где ВСУ проводят наступательные действия. Об этом во время брифинга сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

Цитата

"Наша авиация, как и авиация противника, активно действует на переднем крае фронта, где проводятся наступательные действия наших подразделений – это Харьковское и Херсонское направления. Авиация там работает, тактика единая, стратегия единая – поддержать наши войска, чтобы они с как можно меньшими потерями продвигались вглубь территорий, освобождая оккупированные населенные пункты", – рассказал Игнат.

Детали

По словам спикера ВС ВСУ, тактика изменилась несколько месяцев назад после получения американских ракет AGM-88 HARM и противорадиолокационных ракет, которые под крыльями украинских истребителей осуществляют пуски по позициям оккупантов.

"Именно по радарам, радиолокационным станциям, зенитным ракетным комплексам", – отметил Игнат.

По его словам, теперь украинская авиация существенно "прореживает" ПВО врага и фактически ее уничтожает. Это позволяет тактической авиации наносить мощные авиаудары. Игнат добавил, что ежедневно по оккупантам наносят 10-15 таких ударов.

Напомним

20 октября авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по позициям российских оккупантов. Подтверждено поражение 2 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 опорных пунктов, а также 2 позиций зенитных ракетных комплексов противника.

Источник: УНН
Теги: война, Воздушные силы ВСУ
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