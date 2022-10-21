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В Центре стратегических коммуникаций объяснили, как на Украину повлияет отставка Лиз Трасс

В Центре стратегических коммуникаций объяснили, как на Украину повлияет отставка Лиз Трасс

Лиз Трасс

КИЕВ. 21 октября. УНН. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП объяснил, как на Украину повлияет отставка Лиз Трасс с должности премьера Великобритании, отметив, что украинцам не следует беспокоиться по этому поводу, передает УНН.

Детали

«20 октября, после шести недель на посту, премьер-министр Британии подала в отставку. Впрочем, украинцам не следует беспокоиться по этому поводу», - говорится в сообщении.

Так, в Центре стратегических коммуникаций отметили, что:

  • Поддержка Трасс, несомненно, заслуживает благодарности, но Лондон в любом случае продолжит оказывать Украине всю необходимую помощь на том же уровне. В этом убежден глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
  • Политическая жизнь Великобритании – достаточно бурная и неожиданная. Именно так и работает демократия.
  • Смена премьеров в очередной раз показала, что в Британии главное – не персоналии, а ценности и интересы. А они остаются неизменными.

Дополнение

20 октября Лиз Трасс объявила об отставке с поста премьера Великобритании.

В Консервативной партии Великобритании планируют избрать нового премьер-министра до 31 октября.

Источник: УНН
Теги: Украина, Великобритания, Лиз Трасс
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