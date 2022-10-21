Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,89 0,1243 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
6735

В Донецкой области восстановили газоснабжение – глава ОВА

В Донецкой области восстановили газоснабжение – глава ОВА

КИЕВ. 21 октября. УНН. В Донецкой области возобновили газоснабжение – централизованное отопление будет в 15 громадах. Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.

Цитата

"Фактически, сделано невозможное: в Донецкой области восстановлено газоснабжение. Это – без преувеличения – героический поступок всех, причастных к этому процессу. В частности, работников облгаза, Укртрансгаза, областной и местных военных администраций", – сообщил Кириленко.

Детали

Глава ОВА отметил, что централизованное отопление будет в 15 громадах Донецкой области. В 10 громадах будут отапливаться объекты критической инфраструктуры и будут обустроены пункты обогрева. Еще в 10 громадах централизованное отопление пока невозможно, потому что там продолжаются активные боевые действия.

"На сегодняшний день теплоноситель уже получают 4 больницы и 10 учебных заведений в Андреевской, Удачненской и Шаховской громадах. В целом же отопительный сезон стартует в Донецкой области с 1 ноября. На сроки его начала, конечно, могут повлиять как погода, так и военные действия – враг обязательно использует фактор морозов как оружие прежде всего против гражданского населения", – рассказал Кириленко.

Напомним

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что разбитые города Луганской области не переживут отопительный сезон.

Источник: УНН
Теги: газ, Донецк и Донецкая область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.