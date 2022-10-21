В Донецкой области восстановили газоснабжение – глава ОВА

КИЕВ. 21 октября. УНН. В Донецкой области возобновили газоснабжение – централизованное отопление будет в 15 громадах. Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.

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"Фактически, сделано невозможное: в Донецкой области восстановлено газоснабжение. Это – без преувеличения – героический поступок всех, причастных к этому процессу. В частности, работников облгаза, Укртрансгаза, областной и местных военных администраций", – сообщил Кириленко.

Детали

Глава ОВА отметил, что централизованное отопление будет в 15 громадах Донецкой области. В 10 громадах будут отапливаться объекты критической инфраструктуры и будут обустроены пункты обогрева. Еще в 10 громадах централизованное отопление пока невозможно, потому что там продолжаются активные боевые действия.

"На сегодняшний день теплоноситель уже получают 4 больницы и 10 учебных заведений в Андреевской, Удачненской и Шаховской громадах. В целом же отопительный сезон стартует в Донецкой области с 1 ноября. На сроки его начала, конечно, могут повлиять как погода, так и военные действия – враг обязательно использует фактор морозов как оружие прежде всего против гражданского населения", – рассказал Кириленко.

Напомним

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что разбитые города Луганской области не переживут отопительный сезон.