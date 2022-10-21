На совещании у мэра в Николаеве задержали российского агента: СБУ показала видео

КИЕВ. 21 октября. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что обезвредила российскую агентуру, которую возглавлял начальник коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба», предателя задержали во время совещания у мэра, передает УНН.

Начальником коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» является Александр Сагайдак.

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«В результате спецоперации в Николаеве контрразведка Службы безопасности нейтрализовала российского агента, одной из задач которого было организовать мощную агентурную группу спецслужб рф. Предателем оказался начальник коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба». Спецназовцы СБУ задержали его непосредственно в горсовете», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что установлено, что злоумышленник «сдавал» врагу персональные данные военнослужащих ВСУ, СБУ, сотрудников Нацполиции и областной прокуратуры. Также передавал рашистам списки погибших украинских защитников.

«Кроме этого, чиновник-предатель собирал разведданные о дислокации и маршрутах перемещения подразделений ВСУ на территории региона. Другой его задачей было «информировать» агрессора о работе объектов критической инфраструктуры Николаева и других закрытых вопросах, которые обсуждались во время совещаний в горсовете», - информирует СБУ.

Отмечается, что чиновник пытался привлечь к разведывательно-подрывной деятельности двух своих подчиненных и еще двух жителей города, среди которых – старший оперуполномоченный районного управления полиции. Задокументировано, что все они имеют прокремлевские взгляды и неоднократно подтверждали это в личных разговорах и «сообщениях» в соцсетях.

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«Служба безопасности установила личность представителя спецслужб рф, который координировал деятельность российской агентуры с территории временно оккупированного Херсона. Именно по его заданию злоумышленники собирали разведданные и передавали их через анонимные аккаунты в Телеграм», - говорится в сообщении.

Так, во время обысков по местам работы и проживания фигурантов правоохранители обнаружили доказательства преступных действий, в частности, конспиративную переписку руководителя вражеской агентуры со своим «куратором».

«Сейчас в рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», - отмечается в сообщении.

Продолжается досудебное расследование, чтобы привлечь к ответственности других участников агентурной группы.