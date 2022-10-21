Оккупанты заминировали Каховскую ГЭС еще в апреле – ГУР

КИЕВ. 21 октября. УНН. Российские оккупанты заминировали Каховскую ГЭС еще в апреле, сейчас они минируют шлюзы и опоры. Об этом в Telegram сообщило Главное управление Минобороны Украины, информирует УНН.

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"Рашисты предусматривают быстрое освобождение украинскими силами обороны правобережной части Херсонской области и готовят серию терактов на этой территории. В частности? под угрозой разрушения оказалась дамба Каховского водохранилища и агрегаты Каховской гидроэлектростанции. При этом, подрыв дамбы был спланирован заранее – основные работы по минированию проведены еще в апреле. В течение текущей недели было дополнительно проведено минирование шлюзов и опор каховской ГЭС. На дамбе установлено два военных тентованных "Камаза" без водителей. Обе машины полностью загружены ящиками со взрывчаткой", – сообщило ГУР.

Добавим

Как отметили в разведке, окончательно стало понятно, что россия сознательно готовит теракты, которые приведут к катастрофическим последствиям – в случае реализации этих планов под водой окажутся десятки украинских населенных пунктов, в частности Херсон.

Масштабы экологической катастрофы выйдут далеко за пределы Украины и затронут весь Черноморский регион, пишет ГУР.

Напомним

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что у Украины есть план действий, если российские оккупанты все-таки взорвут дамбу Каховской ГЭС.