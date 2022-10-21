Орбан говорит, в ЕС снова сделали исключение для Венгрии: на этот раз относительно потолка цен на газ

КИЕВ. 21 октября. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что даже если в ЕС будет принято решение о потолке цен на газ, Венгрия будет освобождена от его выполнения, пишет УНН.

Детали

Запланированный потолок цен на газ в ЕС неприемлем для Венгрии, поскольку это угрожает энергетической безопасности страны, заявил политический советник Виктора Орбана. Премьер-министр Венгрии заявил, что "угрозу" успешно предотвратили, и что даже при наличии потолка цены на газ Венгрия будет от него освобождена.

Цитата

"Мы согласились, что даже если в Европе будет ограничение цены на газ, это не повлияет на долгосрочные контракты, без которых поставки газа в Венгрию... станут невозможными. Другими словами, мы были освобождены от потолка цен на газ, поэтому это не ставит под угрозу безопасное газоснабжение Венгрии", - написал Орбан в Facebook.

"Мы также договорились, что даже если совместные закупки газа в Европе будут, то для Венгрии они не будут обязательными. В результате все варианты покупки остаются для нас открытыми", - отметил он.

"Мы выиграли исключение, поэтому энергоснабжение нашей страны по-прежнему безопасно", - подчеркнул Орбан позже.

Дополнение

Еврокомиссия выступила с предложениями по борьбе с энергетическим кризисом, одним из элементов которой стало введение потолка цен на газ в странах ЕС.

Как сообщалось, Венгрия примерно на 85% зависит от российского газа и решительно выступает против идеи каких-либо санкций ЕС в отношении импорта голубого топлива из рф.