ТРЦ SkyMall: работаем несмотря ни на что

КИЕВ. 21 октября. УНН. "Работаем несмотря ни на что" — один из главных лозунгов ТРЦ SkyMall. ТРЦ продолжает работу несмотря на кризис в энергообеспечении и радует посетителей открытием новых магазинов, сезонными коллекциями, а также возвращением McDonald's, пишет УНН.

На этой неделе столица получила значительные повреждения электросетей, что сразу имело свои последствия для комфортной жизни киевлян и работы всего бизнеса.

«Но команду ТРЦ SkyMall так легко не сломать. Как только на левом берегу Киева начались перебои с электроэнергией — ТРЦ в тот же день был полностью обеспечен генераторами, что позволило быть независимым от поврежденных ТЭЦ. И в тот же день все магазины и рестораны смогли восстановить полноценную работу», - рассказали в SkyMall.

В ТРЦ и в дальнейшем продолжают восстанавливать свою работу заведения, которые с начала полномасштабного вторжения были закрыты. Так, 20 октября снова заработал McDonald's, открытия которого все долго ждали. Кроме этого недавно в ТРЦ открылись совсем новые магазины, такие как: Lipar - бренд женской одежды и украинский магазин Brooklyn.

Бренды, представленные в ТРЦ, обновили сезонные коллекции. Reserved, Mohito, SinSay, House, LC Waikiki, New Yorker продолжают добавлять новинки почти каждую неделю. Сейчас самое время обновить свой осенне-зимний гардероб и лучше всего на шопинг посетить ТРЦ SkyMall: проспект Романа Шухевича, 2т. График работы ТРЦ остается неизменным: ежедневно с 10:00 до 20:00. NOVUS работает с 8:00 до 21:00.