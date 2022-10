"In The Shadows Of Ukraine": Kalush Orchestra и легендарные The Rasmus выпустили мощный кавер культового трека

КИЕВ, 21 октября. УНН. Украинская группа Kalush Orchestra, которая в этом году одержала победу на песенном конкурсе «Евровидение» выпустила дуэтную композицию, записанную с культовой финской рок-группой The Rasmus. Легендарная песня The Rasmus «In The Shadows» получила новое дыхание в новой интерпретации «In The Shadows Of Ukraine». Премьера песни состоялась на YouTube-канале Kalush Orchestra сегодня, 21 октября, пишет УНН.

Цитата

«Соединив легендарную рок-песню с неповторимым звучанием украинского фолка, мы создали «В тени Украины». Оригинальный текст: «Они говорят, что я должен научиться убивать, прежде чем чувствовать себя в безопасности, но я лучше убью себя, чем стану их рабом» - отражает чувства украинцев во время длительной войны в их стране. Мы верим, что «Солнце взойдет, и все враги исчезнут». Слава Украине!», - говорится в сообщении.

Детали

Фронтмен группы «Kalush Orchestra» сообщил, что главная миссия дуэтной песни, чтобы как можно больше людей узнали о полномасштабной войне и мужестве украинского народа.

«Поэтому мы решили снять клип на эту песню, чтобы люди услышали и увидели все то, что мы хотим донести миру этой новой работой», - добавил музыкант.

Над клипом работал режиссер Леонид Колосовский.

К слову, The Rasmus в этом году также представлял свою страну на песенном конкурсе, однако оказался на 21 месте. Горячие рокеры получили 12 баллов от жюри и 26 баллов - от зрителей.

Дополнение

15 мая украинская группа Kalush Orchestra победителем международного песенного конкурса «Евровидение 2022».