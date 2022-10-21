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Зеленский встретился с делегацией Конгресса США

Зеленский встретился с делегацией Конгресса США

КИЕВ. 21 октября. УНН. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Палаты представителей Конгресса США Майком Тернером, Джеймсом Хаймсом и Эриком Сволвелом, которые прибыли с официальным визитом в Киев, пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

Цитата

“Приветствую в Киеве членов Палаты представителей Конгресса США Майка Тернера, Джеймса Хаймса и Эрика Сволвела. Ваш визит в это время – это смелый шаг, который свидетельствует о мощной двухпалатной и двухпартийной поддержке Украины. И подтверждает, что Соединенные Штаты – наш стратегический партнер”, – написал Зеленский.

Детали

Президент сообщил, что стороны обсудили ситуацию на передовой, подготовку Украины к зиме, необходимость отстраивать энергетическую инфраструктуру, которую повредили российские войска, усиление санкций против россии, первоочередные потребности ВСУ.

"Важно, чтобы Украина получила системы ПВО в необходимом количестве для создания "воздушного щита",  – добавил Зеленский.

Напомним

В США заявили, что будут учитывать использование россией дронов-камикадзе при принятии будущих решений о помощи Украине.

В частности, президент Джо Байден и американские высокопоставленные чиновники дали понять, что США планируют и дальше поставлять Украине различные ПВО, в том числе системы NASAMS в ускоренном формате.

Источник: УНН
Теги: США, Владимир Зеленский
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