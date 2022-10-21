Это станет "переходом границ": премьер Израиля объяснил отказ поставлять Украине "Железный купол"

КИЕВ. 21 октября. УНН. Израиль отказал Украине в поставке вооружения и систем ПВО “Железный купол”, поскольку это станет “переходом границ”. Об этом в интервью “Новости Израиля” заявил премьер-министр страны Яир Лапид, передает УНН.

Детали

По словам Лапида, Израиль встал на сторону Украины, и остается первой и единственной страной, которая направила полевой госпиталь. Премьер также добавил, что страна предлагает предоставить системы гражданского оповещения для Украины. Израиль также голосовал в ООН и осудил вторжение россии в Украину.

Однако, поставки вооружения, в частности, систем “Железный купол” станут “переходом границ”. Лапид отмечает, что обязанность Кнессета – “учитывать национальные и оборонные интересы Израиля. В этой связи приходится решать очень серьезные вопросы”.

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“Ни американцы, ни британцы, которые поставляют вооружение Украине, не отправляли свои ВВС бомбить российские танковые колонны. Все учитывают свои оборонные интересы, и я действую точно таким же образом…Это некий переход границ, переход, который по многим причинам, мне кажется неверным. Я говорю о серии доводов, имеющих значение для нашей национальной безопасности. Я не буду вдаваться в детали, но такая политика мне кажется правильной. Это не отменяет наших обязательств по оказанию поддержки Украине и принципу ее территориальной целостности”, – добавил он.

Контекст

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом. Стороны обсудили запрос Украины на предоставление Израилем систем и технологий противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что его страна продолжит оказывать медицинскую и гуманитарную помощь Украине, однако о военной помощи речь не идет.