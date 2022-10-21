На российских аэродромах вблизи Украины размещено 800 самолетов и вертолетов – Игнат

КИЕВ. 21 октября. УНН. На 40 аэродромах россии, расположенных вблизи границ Украины, размещено 800 единиц авиационной техники. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что это не такая и большая цифра, передает УНН.

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"россия имеет 800 единиц авиационной техники. Это на 40 аэродромах, которые активно используются российской авиацией. Самолетов 400-450 и 350 вертолетов. Это не такая большая цифра, и никто ничего не стягивает", – рассказал Игнат.

Добавим

Спикер ВС ВСУ объяснил, что техника размещена не вокруг Украины, но на аэродромах, расположенных близко к украинским территориям.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли уже примерно 66 750 человек, 269 самолетов и 243 вертолетов.