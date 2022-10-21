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На российских аэродромах вблизи Украины размещено 800 самолетов и вертолетов – Игнат

На российских аэродромах вблизи Украины размещено 800 самолетов и вертолетов – Игнат

Юрий Игнат

КИЕВ. 21 октября. УНН. На 40 аэродромах россии, расположенных вблизи границ Украины, размещено 800 единиц авиационной техники. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что это не такая и большая цифра, передает УНН.

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"россия имеет 800 единиц авиационной техники. Это на 40 аэродромах, которые активно используются российской авиацией. Самолетов 400-450 и 350 вертолетов. Это не такая большая цифра, и никто ничего не стягивает", – рассказал Игнат.

Добавим

Спикер ВС ВСУ объяснил, что техника размещена не вокруг Украины, но на аэродромах, расположенных близко к украинским территориям.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли уже примерно 66 750 человек, 269 самолетов и 243 вертолетов.

Источник: УНН
Теги: война, Воздушные силы ВСУ
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