Новости: Криминал и ЧП
21 октября 2022, 15:36 • Тоня Туманова • 6810
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога
КИЕВ. 21 октября. УНН. В Украине объявлена масштабаная воздушная тревога - сирены раздаются почти на всей территории страны, передает УНН.
Детали
Сейчас воздушная тревога объявлена на всей территории Украины кроме оккупированного Крыма. Украинцев призывают идти в укрытие.
Добавим, что была информация о взрывах в Киевской области, но сейчас сообщают, что речь идет о работе саперов.
По данным Telegram-канала Карта воздушных тревог, есть информация о взлете истребителей с территории беларуси.
Ранее
Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 66 750 человек, 2573 танков и сотен единиц военной техники.
Источник: УНН
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