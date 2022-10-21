В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

КИЕВ. 21 октября. УНН. В Украине объявлена масштабаная воздушная тревога - сирены раздаются почти на всей территории страны, передает УНН.

Детали

Сейчас воздушная тревога объявлена на всей территории Украины кроме оккупированного Крыма. Украинцев призывают идти в укрытие.

Добавим, что была информация о взрывах в Киевской области, но сейчас сообщают, что речь идет о работе саперов.

По данным Telegram-канала Карта воздушных тревог, есть информация о взлете истребителей с территории беларуси.

Ранее

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 66 750 человек, 2573 танков и сотен единиц военной техники.