Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,89 0,1243 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
6810

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

КИЕВ. 21 октября. УНН. В Украине объявлена масштабаная воздушная тревога - сирены раздаются почти на всей территории страны, передает УНН.

Детали

Сейчас воздушная тревога объявлена на всей территории Украины кроме оккупированного Крыма. Украинцев призывают идти в укрытие.

Добавим, что была информация о взрывах в Киевской области, но сейчас сообщают, что речь идет о работе саперов.

По данным Telegram-канала Карта воздушных тревог, есть информация о взлете истребителей с территории беларуси.

Ранее

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 66 750 человек, 2573 танков и сотен единиц военной техники.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.