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Министр обороны Британии Уоллес исключил борьбу за премьерство: готов поддержать Джонсона

Министр обороны Британии Уоллес исключил борьбу за премьерство: готов поддержать Джонсона

Бен Уоллес

КИЕВ. 21 октября. УНН. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в пятницу заявил, что не будет участвовать в гонке на замену Лиз Трасс на посту премьер-министра и склоняется к поддержке бывшего лидера Бориса Джонсона, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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"Я чувствую, что могу внести наибольший вклад в безопасность людей в сфере обороны, будучи министром обороны, - сказал Уоллес журналистам. - Это работа, которую я намерен продолжать делать, поэтому на этот раз я не собираюсь баллотироваться на пост премьер-министра".

На вопрос, кого он поддержит, Уоллес сказал: "На данный момент я склоняюсь к Борису Джонсону".

Дополнение

Джонсон был свергнут законодателями чуть более трех месяцев назад после трехлетнего пребывания в должности, омраченного скандалами и обвинениями в неправомерных действиях.

Его преемница Лиз Трасс ушла в отставку после шестинедельного пребывания в должности.

Предшественник Трасс Борис Джонсон и его бывший министр финансов Риши Сунак являются ведущими потенциальными претендентами, хотя официально ни один из них еще не объявил о своей кандидатуре.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, Борис Джонсон
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