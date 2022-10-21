В Броварах до вечера не будет электроэнергии - мэр

КИЕВ, 21 октября. УНН. В пятницу, 21 октября, в Броварах Киевской области отключили электроэнергию. Восстановление планируется в шесть вечера. Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко в Telegram, информирует УНН.

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«Вниманию броварчан! В связи с необходимостью сбалансирования энергосистемы, в городе применены отключения электроэнергии. Ориентировочное время восстановления электроснабжения - 18.00», - написал он в Telegram.

Дополнение

Из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры госкомпания НЭК Укрэнерго ввела стабилизационные отключения электроэнергии в Киевской области с 23.34 19 октября. Опубликован список населенных пунктов, которых коснутся веерные отключения.