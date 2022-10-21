Новости: Общество
21 октября 2022, 15:51 • Юлия Шрамко • 9315
В Киевской области слышали взрывы: глава ОВА успокоил - это работа саперов
КИЕВ. 21 октября. УНН. В Киевской области воздушная тревога совпала во времени с работой саперов - поэтому, именно из-за их плановой работы были слышны взрывы, сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в пятницу, 21 октября, в Telegram, пишет УНН.
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"Взрывы, которые могли слышать в некоторых громадах области в начале сигнала тревоги - плановая работа саперов", - написал Кулеба.
При этом он отметил, что в регионе воздушная тревога продолжается, поэтому призвал находиться в укрытиях.
Напомним
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога.
Источник: УНН
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