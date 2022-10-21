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ВСУ деоккупировали 88 населенных пунктов Херсонской области и 551 Харьковской – ОП

ВСУ деоккупировали 88 населенных пунктов Херсонской области и 551 Харьковской – ОП

КИЕВ. 21 октября. УНН. В Херсонской области украинские военные освободили от российских оккупантов 88 населенных пунктов, в Харьковской – 551. Об этом во время брифинга сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, информирует УНН.

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"Харьковская область – деоккупировано 551 населенный пункт. Херсонская область – деоккупировано 88 населенных пунктов. Продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры на всех деоккупированных территориях", – сказал Тимошенко.

Напомним

Деоккупация в Харьковской и Донецкой областях помогла вернуть под контроль инфраструктуру газотранспортной системы Украины и восстановить возможность транспортировать газ.

Источник: УНН
Теги: война, Офис президента Украины
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