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В Украине нет противоракетной обороны против баллистических ракет Ирана, но ВСУ ищут методы борьбы - Воздушные силы

В Украине нет противоракетной обороны против баллистических ракет Ирана, но ВСУ ищут методы борьбы - Воздушные силы

КИЕВ. 21 октября. УНН. Сейчас Украина не имеет противоракетной обороны против баллистических иранских ракет, но ВСУ ищут методы борьбы с ними. Об этом во время брифинга сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

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«К сожалению, у нас есть информация, что россия будет наращивать свои возможности с помощью иранских баллистических ракет. Наши специалисты ЗРВ говорят, что лучшая защита против них – это уничтожить их на складах. Потому что сейчас в Украине нет таких систем противоракетной обороны, чтобы эффективно им противодействовать. Если в мире не найдутся механизмы, чтобы не допустить их поставку», - сказал Игнат.

Игнат подчеркнул, что ВСУ все равно ищет методы борьбы с ними.

Дополнение

Иран пообещал предоставить россии ракеты "земля-земля" в дополнение к большему количеству беспилотников.

Служба безопасности Украины сообщила, что открыла уголовное производство относительно поставок иранских дронов и ракет в войне рф против Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, ракета, Иран
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