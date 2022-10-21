В ФРГ решили снять ограничения на долг: хотят занять 200 млрд евро из-за роста цен на энергоносители

КИЕВ. 21 октября. УНН. Сегодня нижняя палата парламента Германии одобрила очередную остановку ограничений на долг на фоне запланированного пакета субсидий, чтобы компенсировать резкий рост цен на энергоносители. Об этом сообщает немецкое издание DPA, передает УНН.

Детали

Решение законодательной власти Германии об остановке так называемого "долгового тормоза" возможно, согласно закону, в чрезвычайных ситуациях. Оно позволит правительству страны взять дополнительные кредиты на сумму 200 миллиардов евро.

Так называемые “долговые тормоза” предусматривают, что федеральный бюджет Германии должен обходиться без крупных займов, кроме случаев, когда существуют неблагоприятные экономические условия.

С начала пандемии коронавируса Бундестаг неоднократно приостанавливал “долговые тормоза”, чтобы осуществить заимствования, направленные на помощь компаниям, задействованным в борьбе с COVID-19.

Напомним

В сентябре канцлер Германии Олаф Шольц предложил "защитный щит" на 200 миллиардов евро (194 миллиарда долларов), чтобы защитить компании и потребителей от воздействия резкого роста цен на энергоносители.