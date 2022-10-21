Украина пока не нуждается в импорте электроэнергии из Европы - Минэнерго

КИЕВ. 21 октября. УНН. Украина пока не нуждается в импорте электроэнергии из Европы. Если украинцы будут эффективно экономить потребление электричества, то государству удастся отказаться от принудительных отключений. Об этом на брифинге заявил советник министра по вопросам энергетики и директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает УНН.

Цитата

“Международная помощь есть, она предоставляется. Украина может импортировать электроэнергию из ЕС. Сейчас такой потребности в импорте электроэнергии нет, мы ее не просили. Если украинцы будут так эффективно экономить, как работает наше ПВО, то нам удастся отказаться от принудительных отключений”, – сказал он.

Детали

Он подчеркнул, что атаки россиян по Украине со времен Второй мировой войны – являются самой большой инфраструктурной атакой, поскольку тогда не было такой инфраструктуры.

Харченко подчеркнул, что это спланированный российскими энергетиками террористический акт.

"Удары россии по украинской энергетической системе – это спланированный российскими энергетиками террористический акт, который имеет целью уничтожить нашу энергосистему. Добиться полного отключения электричества в нашей стране…Это заставляет нас впервые в истории человечества понять, где край прочности. Пока мы его не нашли, заявил он.

Дополнение

Вследствие вражеских ударов почти 40% общей инфраструктуры Украины получили серьёзные повреждения.

В Укрэнерго предупредили, что сегодня по всей Украине снова возможны временные ограничения энергопотребления.