россия изучает договоренности с Северной Кореей на закупку оружия - США

КИЕВ. 21 октября. УНН. Госдепартамент США заявил, что россия изучает договоренности с Северной Кореей по закупке оружия, которое поможет ей в наступлении на Украину, передает УНН со ссылкой на Reuters.

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"россия, возможно, в отчаянии, обратилась к ряду стран, включая Иран и Северную Корею, с просьбой закупить товары, которые она не может производить или покупать другими способами", - заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Часть из этого является отражением экспортного контроля санкций, которые мы наложили на россию, - сказал он журналистам. - Дело в том, что они не имеют возможности органично производить, импортировать ключевые ресурсы, в которых они нуждаются, и поэтому они обращаются к Ирану, они изучают договоренности с Северной Кореей".

Детали

Из комментариев Прайса неясно, какие дополнительные вооружения или технологии россия может запросить у Северной Кореи.

Его комментарии прозвучали после того, как Белый дом заявил в начале сентября, что рф начала процесс закупки миллионов артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи для поддержки своих военных действий.

Оценка США закупок россии основывалась на рассекреченных разведданных США.