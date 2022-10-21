Промокоды как катализатор онлайн торговли: подводим предварительные итоги третьего квартала

КИЕВ. 21 октября. УНН. Недаром говорят, что козацкому роду нет перевода! Несмотря на регулярные вражеские атаки, террор мирного населения и попытки запугать украинцев, наша страна не только достойно противостоит агрессору, но и понемногу восстанавливает состояние экономики, передает УНН.

Конечно, говорить о росте во время войны — дело неблагодарное. Некоторые действительно ставят целью просто выжить в таких сложных условиях. Однако некоторые отрасли и секторы экономики смогли не только остановить снижение объемов продаж, но и практически вернуть их на довоенный уровень. Значительную роль в таких, почти героических действиях, играет правильно выбранная маркетинговая стратегия. Ведь без привлечения новых и возвращения старых клиентов любой бизнес, тем более сейчас, просто обречен. Одним из катализаторов процесса восстановления экономики по итогам трех кварталов текущего года эксперты называют такой эффективный инструмент, как использование промокодов. Как специальные предложения двигают вперед онлайн торговлю? Попробуем разобраться.

Промокоды как локомотив возвращения бизнеса к полноценной деятельности

Промокод — это специальное предложение от конкретного интернет-магазина или сервиса. Воспользовавшись им, можно купить товар дешевле или заказать услугу на более выгодных условиях. Например, на сайте Promocodius можно найти купоны на скидку от почти 1300 онлайн продавцов. Количество активных промокодов колеблется на уровне около 11 тысяч. Это значит, что можно сэкономить при покупке практически любого товара. Более того, сегодня акционные предложения эффективно применяются и в таких, казалось бы, «серьезных» сферах, как кредитование или страхование. А что, почему бы не оформить кредит по сниженной (или даже нулевой процентной ставке) или не получить страховой полис за меньшие деньги?

Что касается онлайн торговли, то вполне понятно, почему именно в таком секторе экономики промокоды получили наибольшее распространение. Борьба за клиента в интернете идет не на шутку, поэтому используются любые средства. А промокод — проверенный на практике способ получить нового или вернуть старого пользователя. То есть в выигрыше остаются все — это тот случай, когда сотрудничество продавца и покупателя уверенно можно назвать обоюдно выгодным партнерством.

Что можно купить дешевле благодаря использованию промокодов?

Честно говоря, все что угодно, например:

• бытовую технику;

• компьютеры, ноутбуки и планшеты;

• смартфоны и телефоны;

• товары для сферы красоты и ухода;

• бытовую химию;

• мебель и товары для дома;

• ювелирные изделия;

• игрушки и другие товары для детей;

• подключение к онлайн кинотеатру;

• еду с доставкой и т.д.

Так что было бы желание, а нужный промокод точно найдется.