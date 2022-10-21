Латвия призывает к созданию европейского трибунала для россии

КИЕВ. 21 октября. УНН. Премьер-министр Латвии Артурс Кришьянис Кариньш призывает Европейский Союз к созданию трибунала для россии за ее преступления против Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BILD.

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“Война россии становится всё более и более жестокой. Теперь она открыто направлена не только против украинских военных, но и против украинского гражданского населения и гражданской инфраструктуры. Необходимо найти способ привлечь россию к юридической ответственности, а также усилить санкции против россии и беларуси”, – заявил он на саммите ЕС.

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал создать специальный трибунал, чтобы привлечь к ответственности политическое и военное руководство россии.

Соответствующую инициативу поддержали Нидерланды. В частности, парламент страны проголосовал за создание специального трибунала в Гааге для судебного преследования российских военных и политических лидеров за вторжение в Украину.