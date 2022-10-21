Некоторых студентов переведут на бюджет: кого коснется

КИЕВ. 21 октября. УНН. Студентов четырех категорий переведут на места государственного заказа - в частности, это коснется жителей особо опасных территорий. Такое решение приняло правительство, сообщает УНН со ссылкой на данные МОН.

Детали



"Сегодня, 21 октября 2022 года, на очередном заседании правительства утверждено решение о Порядке перевода на обучение за средства государственного бюджета отдельных категорий соискателей профессионального предвысшего, высшего образования, которые были зачислены на обучение до 2021 года включительно на места, финансируемые за средства физических или юридических лиц", - говорится в сообщении.

Как сообщается, к этой категории относятся:

дети погибших защитников Украины: дети (лица из их числа в возрасте до 23 лет) погибших (умерших) лиц, указанных в статье 10-1 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» (категория 1);

участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны: лица, признанные участниками боевых действий, лицами с инвалидностью вследствие войны в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» (категория 2);

дети участников боевых действий: дети (лица из их числа в возрасте до 23 лет) участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» (категория 3);

жители особо опасных территорий: лица, проживающие на (переместившиеся с) временно оккупированной российской федерацией территории Украины в условиях военного положения, на территории территориальных громад, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании) на территории территориальных громад, которые по состоянию на 15 октября и 15 февраля соответствующего года включены в перечень, утвержденный Минреинтеграции (категория 4).

"Перевод на бюджетные места десятков тысяч студентов в ближайшие месяцы потребует больших организационных усилий и финансовой поддержки государства. Президент Украины поручил Министерству образования и науки Украины и другим государственным заказчикам провести эту работу в сжатые сроки и продолжать ее в дальнейшем", – отметил глава МОН Сергей Шкарлет.

Ранее

Сообщалось, что в Украине студентов-переселенцев и с оккупированных территорий переведут на бюджет.