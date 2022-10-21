"Терапия, реабилитация, мотивация": амбассадоры тура "Кино ради победы" рассказали о цели проекта

КИЕВ. 21 октября. УНН. Национальный тур “Кино ради победы” помогает украинцам объединиться, а также работает как терапия для общества. Об этом рассказали амбассадоры проекта Ада Роговцева, Ирма Витовская и Артем Сеитаблаев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу благотворительного фонда “МХП-Громаде”.

Детали

Амбассадорами проекта “Кино ради победы” стали 5 украинских актеров: Ада Роговцева, Ирма Витовская, Ахтем Сеитаблаев, Богдан Бенюк и Алексей Тритенко. Они сопровождали почти все кинопоказы тура и общались со своими поклонниками среди военных и переселенцев.

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“Кино ради победы!” - это исключительный по своему охвату беспрецедентным количеством кинопоказов и содержанию проект, демонстрирующий наглядный пример мощной мотивации и эмоциональной поддержки тех, кто больше всего в этом нуждается”, - рассказал актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев.

В то же время Герой Украины Ада Роговцева отметила важность популяризации отечественного кино.

“Отечественное кино – это мы о нас самих нам самим. Это очень важно - объединиться, познакомиться, полюбить самих себя и поверить в себя! Ведь нам надо выстоять и победить”, - отметила актриса.

По словам Ирмы Витовской, кино помогает не только объединить общество, но и интегрировать украинцев в их культурный код.

“Кино служит для Победы так, как оно призвано в это победоносное и трудное время! Работает, как терапия, реабилитация, мотивация и консолидация общества и его интеграция в собственный культурный код, просвещение и, конечно, дарит настроение и мечту”, - рассказала Витовская.

Добавим

Проект “Кино ради победы!” реализуется по инициативе Офиса Президента Украины, Государственного агентства Украины по вопросам кино, Ассоциации "Смотри украинское!" и при поддержке фонда "МХП-Громаде", ОО "УкрКиноФест", ОО "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии", отдельных подразделений ВСУ и Национальной гвардии Украины во взаимодействии с областными военно-гражданскими администрациями и Национальной полицией Украины.

Напомним

В рамках тура состоялось более 900 кинопоказов в 18 областях Украины.

Справка

"МХП–Громаде" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.