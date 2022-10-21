Запорожье на 100% готово к отопительному сезону. Котельные готовят к включению

КИЕВ, 21 октября. УНН. Запорожье полностью готово к отопительному сезону. Он должен начаться в начале ноября. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух, информирует УНН.

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«Город Запорожье и Вольнянск полностью готовы к зимнему периоду. Котельные готовят к включению в штатном режиме. Отопительный сезон должен начаться по плану в начале ноября, когда среднесуточная температура воздуха упадет до 8 градусов тепла», - подчеркнул чиновник.



Детали



По его словам, серьезные повреждения электростанций российскими войсками привели к дефициту производства электрической энергии. Это привело к ограничению мощностей и веерным отключениям в ряде областей Украины.

«Призываем граждан экономно потреблять электроэнергию и по возможности не пользоваться энергоемкими приборами в указанное время», - добавил Старух.

Дополнение

В Виннице с 24 октября начнется отопительный сезон для жилого фонда.