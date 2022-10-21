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Новости: Киев
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Киевские школьники уйдут на осенние каникулы 31 октября – КГГА

Киевские школьники уйдут на осенние каникулы 31 октября – КГГА

КИЕВ. 21 октября. УНН. Осенние каникулы для столичных школьников начнутся 31 октября и продлятся до 6 ноября. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

Цитата

"Осенние каникулы для столичных школьников продлятся с 31 октября по 6 ноября включительно", – говорится в сообщении.

Детали

До начала каникул учебные заведения Киева продолжат работать в очном, смешанном и дистанционном форматах, учитывая ситуацию с безопасностью и придерживаясь алгоритма действий на случай, если воздушную тревогу объявили до начала обучения.

Учреждения дошкольного образования и внешкольного образования столицы во время каникул продолжат работу в том формате, в котором работают сейчас.

Напомним

С 7 октября в Киеве стартовал отопительный сезон для учреждений социальной сферы – больниц, школ, садиков и других учреждений.

Источник: УНН
Теги: Киев
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