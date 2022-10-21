россия может заработать около 600 млн долларов в этом году на украденном украинском зерне

КИЕВ. 21 октября. УНН. россия может заработать на экспорте украденного украинского зерна около 600 млн долларов в этом году. Об этом УНН пишет со ссылкой на BILD.

Детали

Отмечается, что россия намерена в этом году экспортировать с оккупированных территорий Украины почти 1,8 млн тонн зерна. Согласно информации российских транспортных документов, известно, что около миллиона тонн уже отправлено через порты аннексированного Крыма.

Если запланированный экспорт состоится, россия может получить около 600 млн долларов за счет нелегального экспорта на мировой рынок в этом году.

По мнению экспертов, незаконное присвоение зерна в крупных размерах, которое является произвольным и неоправданным военной необходимостью, может быть расценено как военное преступление.

Контекст

22 июля Украина, ООН, Турция и россия подписали соглашение (Украина и россия отдельно) по безопасному проходу судов через украинские порты (Одесса, Черноморск, Южный), которые были заблокированы после вторжения рф 24 февраля.

Украина – крупный экспортер зерна, поэтому блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерновых. Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа. Первое судно под загрузку зашло в порт Одесской области 6 августа.