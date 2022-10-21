Украинские аграрии собрали уже 29 млн тонн урожая зерна

КИЕВ. 21 октября. УНН. В Украине продолжается сбор урожая - аграрии намолотили 29 млн тонн зерновых, сообщили УНН в Минагрополитики.

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"Украинские аграрии уже собрали 29 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Сбор проведен на площади 7,4 млн га (67%)", - говорится в сообщении.

Детали

пшеницы обмолочено 4,7 млн га (100%), при урожайности 41,2 ц/га намолочено 19,4 млн тонн;

ячменя обмолочено 1,6 млн га (100%), при урожайности 35,1 ц/га намолочено 5,6 млн тонн;

гороха обмолочено 111,5 тыс. га (100%), при урожайности 23,4 ц/га намолочено 261 тыс. тонн;

кукурузы на зерно обмолочено 528 тыс. га (12%), при урожайности 50,7 ц/га намолочено 2,7 млн тонн;

гречихи обмолочено 104 тыс. га (88%), при урожайности 13,6 ц/га намолочено 141 тыс. тонн;

проса обмолочено 42 тыс. га (93%), при урожайности 23,3 ц/га намолочено 97 тыс. тонн;

подсолнечник собрали на площади 3,2 млн га, (68%) намолочено 7 млн тонн семян при урожайности 21,9 ц/га;

сою собрали на площади 798 тыс. га, (52%) намолочено 1,9 млн тонн при урожайности 23,6 ц/га;

рапс собрали на площади 1,1 млн га, (100%) намолочено 3,2 млн тонн семян при урожайности 28,9 ц/га;

сахарной свеклы выкопано на площади 89 тыс. га, (49%) накопано 4,2 млн тонн сладких корней при урожайности 478 ц/га.

Дополнение

В Минагрополитики ожидают, что урожай этого года войдет в топ-5.