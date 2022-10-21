Организация коррупционной схемы на ОПЗ: экс-нардепу Грановскому сообщили о подозрении

КИЕВ. 21 октября. УНН. Бывшему народному депутату Украины Александру Грановскому, которого считают организатором коррупционной схемы нанесения 93,3 млн грн ущерба АО "Одесский припортовый завод", сообщили о подозрении, передает УНН.

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"21 октября НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему народному депутату Украины, которого считают организатором коррупционной схемы нанесения 93,3 млн грн ущерба АО "Одесский припортовый завод" (99,57% принадлежат государству). Действия лица квалифицировали по ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст. 364 УК Украины", - сообщили в НАБУ.

И хотя в официальном сообщении фамилия нардепа не указана, УНН из собственных источников в правоохранительных органах стало известно, что речь идет об Александре Грановском.

Детали

Следствие установило, что народный депутат Украины VIII созыва организовал схему, по которой "Одесский припортовый завод" продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных. В дальнейшем эта компания перепродавала товар иностранным компаниям реального сектора экономики по конкурентным ценам. Однако физически поставки обеспечивал этим компаниям "ОПЗ".

По данным НАБУ, схема действовала в течение марта-декабря 2015 года, из-за нее "ОПЗ" недополучил доход в около 93,3 млн грн.

В марте 2020 года следствие сообщило о подозрении четырем участникам схемы. А именно:

доверенному лицу экс-нардепа — ч. 5 ст. 27 ч.2. ст.28 ч. 2 ст. 364 УК Украины;

заместителю директора АО "Одесский припортовый завод" — ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины;

начальнику отдела АО "Одесский припортовый завод" — ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины;

владельцу компании-нерезидента-участницы коррупционной схемы — ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Доверенное лицо экс-нардепа и владельца компании-участницы схемы объявили в розыск.

Что касается самого организатора схемы, то, поскольку местонахождение его не установлено, о подозрении ему сообщили в порядке ст. 278, ст. 135 УПК Украины, добавили в НАБУ.

"Следствие принимает все необходимые меры для привлечения к уголовной ответственности всех участников коррупционной схемы", - говорится в сообщении Бюро.