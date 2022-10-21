Super Mario: премьер Италии Драги сделал прощальное предупреждение лидерам ЕС

Европейские лидеры попрощались с премьер-министром Италии Марио Драги (второй слева) на его последнем саммите ЕС

КИЕВ. 21 октября. УНН. Премьер-министр Италии Марио Драги, который покидает свой пост, сказал своим коллегам-лидерам Европейского союза, что регион находится в рецессии и что разногласия в блоке станут победой путина. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg.

Предупреждение прозвучало, когда лидеры обсуждают спорный энергетический пакет и после того, как Германия раскритиковала план национальной помощи в размере 200 миллиардов евро.

Детали

Бывший глава Европейского центрального банка, вел себя откровенно и резко на саммите в Брюсселе, заявили два человека, которые попросили не называть их имен во время закрытых обсуждений.

По словам людей, премьер-министр, которого сменит лидер правой коалиции Джорджа Мелони, предупредил, что страны ЕС финансируют российского лидера. Он сказал, что экономика блока находится в рецессии, что усугубляется фрагментацией рынка, что негативно сказывается на единстве ЕС.

"Создание раскола между странами ЕС является частью путинской стратегии, и если ЕС не проявит единства, победит путин",- сказал Драги, по словам источников.

Драги пришел на саммит, разгневанный сопротивлением европейскому ценовому потолку на импорт газа, обвинив богатые страны, такие как Германия, в том, что они тратят больше, чем более мелкие партнеры, чтобы защитить своих граждан от энергетического шока.

Драги предупредил о негативном влиянии на европейское единство, если страны, имеющие большую финансовую силу, будут действовать в одиночку, и призвал создать "общую покупательную способность" для смягчения последствий для потребителей.

Против этого яростно выступили более бережливые страны ЕС во главе с Нидерландами и Германией, которые настаивают на том, что блок имеет достаточно денег, чтобы помочь правительствам справиться с кризисом.

После нескольких часов обсуждения тщательно сформулированное заявление саммита отразило трудный компромисс, подчеркнув "важность тесной координации и общеевропейских решений, где это уместно".