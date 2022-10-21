Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,89 0,1243 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Архив
2820

В Киеве возобновили работу еще два заведения McDonald's

В Киеве возобновили работу еще два заведения McDonald's

КИЕВ. 21 октября. УНН. В Киеве для посетителей открыли еще два заведения McDonald's. Об этом компания сообщила сегодня в Facebook, информирует УНН.

Цитата

"Еще два ресторана МакДональдз ждут ваших заказов", – говорится в сообщении.

Детали

Возобновлена работа заведений по адресам:

• просп. Победы, 65-Я;

• ул. Софиевская 1/2.

Список всех открытых ресторанов McDonald's можно просмотреть по ссылке.

Напомним

20 октября McDonald's возобновил работу в двух киевских ТРЦ:

• SkyMall, просп. Романа Шухевича, 2т;

• DREAM, просп. Оболонский, 1-б.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.