Новости: Киев
21 октября 2022, 16:59 • Виктория Данильченко • 2820
В Киеве возобновили работу еще два заведения McDonald's
КИЕВ. 21 октября. УНН. В Киеве для посетителей открыли еще два заведения McDonald's. Об этом компания сообщила сегодня в Facebook, информирует УНН.
Цитата
"Еще два ресторана МакДональдз ждут ваших заказов", – говорится в сообщении.
Детали
Возобновлена работа заведений по адресам:
• просп. Победы, 65-Я;
• ул. Софиевская 1/2.
Список всех открытых ресторанов McDonald's можно просмотреть по ссылке.
Напомним
20 октября McDonald's возобновил работу в двух киевских ТРЦ:
• SkyMall, просп. Романа Шухевича, 2т;
• DREAM, просп. Оболонский, 1-б.
Источник: УНН
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