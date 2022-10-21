В Киеве возобновили работу еще два заведения McDonald's

КИЕВ. 21 октября. УНН. В Киеве для посетителей открыли еще два заведения McDonald's. Об этом компания сообщила сегодня в Facebook, информирует УНН.

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"Еще два ресторана МакДональдз ждут ваших заказов", – говорится в сообщении.

Детали

Возобновлена работа заведений по адресам:

• просп. Победы, 65-Я;

• ул. Софиевская 1/2.

Список всех открытых ресторанов McDonald's можно просмотреть по ссылке.

Напомним

20 октября McDonald's возобновил работу в двух киевских ТРЦ:

• SkyMall, просп. Романа Шухевича, 2т;

• DREAM, просп. Оболонский, 1-б.