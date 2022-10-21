Экспорт зерна в этом сезоне на треть меньше прошлогоднего

КИЕВ. 21 октября. УНН. С начала нового маркетингового года, который начался 1 июля, Украина отправила на экспорт уже 11,5 млн тонн зерна. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минагрополитики.

Детали

По приведенным данным, по состоянию на 21 октября, в 2022/23 маркетинговом году Украина экспортировала 11,526 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 34% меньше, чем на аналогичную дату 2021/22 МГ.

При этом в октябре экспортировано уже 2,8 млн тонн зерна, что на 8,6% меньше, чем за тот же период прошлого года.

В частности в 2022/23 МГ на экспорт уже отправлено:

пшеницы - 4,363 млн тонн;

ячменя - 950 тыс. тонн;

ржи - 6,2 тыс. тонн;

кукурузы - 6,17 млн тонн.

Экспорт муки составил 32,1 тыс. тонн.

Дополнение

За время действия "зерновой инициативы" из портов Одесской области вывезли 8 млн тонн украинской агропродукции.