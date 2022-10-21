Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,89 0,1243 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Архив
3480

Экспорт зерна в этом сезоне на треть меньше прошлогоднего

Экспорт зерна в этом сезоне на треть меньше прошлогоднего

КИЕВ. 21 октября. УНН. С начала нового маркетингового года, который начался 1 июля, Украина отправила на экспорт уже 11,5 млн тонн зерна. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минагрополитики.

Детали

По приведенным данным, по состоянию на 21 октября, в 2022/23 маркетинговом году Украина экспортировала 11,526 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 34% меньше, чем на аналогичную дату 2021/22 МГ.

При этом в октябре экспортировано уже 2,8 млн тонн зерна, что на 8,6% меньше, чем за тот же период прошлого года.

В частности в 2022/23 МГ на экспорт уже отправлено:

  • пшеницы - 4,363 млн тонн;
  • ячменя - 950 тыс. тонн;
  • ржи - 6,2 тыс. тонн;
  • кукурузы - 6,17 млн тонн.

Экспорт муки составил 32,1 тыс. тонн.

Дополнение

За время действия "зерновой инициативы" из портов Одесской области вывезли 8 млн тонн украинской агропродукции. 

Источник: УНН
Теги: экспорт, зерно, Минагрополитики
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.