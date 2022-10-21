Депортированным украинцам станет проще возвращаться домой: Правительство сегодня утвердит постановление

КИЕВ. 21 октября. УНН. Правительство сегодня утвердит постановление, которое облегчит возвращение украинцев, депортированных в россию. Как сообщил во время заседания Кабинета Министров премьер-министр Денис Шмыгаль, постановление предусматривает запуск документа-удостоверения личности на возвращение в Украину, передает УНН.

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“Правительство сегодня утвердит постановление, которое облегчит возвращение украинцев, которых депортировали в россию. Таких людей сотни тысяч. И мы уже сталкивались с ситуациями, когда украинцев вывозили без каких-либо документов или потом отбирали их. Поэтому мы запускаем документ-удостоверение личности на возвращение в Украину. Этот документ смогут получить члены семей депортированных людей в Государственной миграционной службе. Получение документа будет возможно и на основе обращения Минреинтеграции. Оформление удостоверения будет бесплатным и будет осуществляться за пять рабочих дней. Мы будем делать все, чтобы помочь каждому украинцу вернуться домой”, – заявил премьер.

Детали

Шмыгаль также призвал людей из временно-оккупированной Херсонской области и других регионов немедленно выезжать на подконтрольные Украине территории. Он добавил, что Правительство, местные власти и международные гуманитарные организации готовы помочь.

Дополнение

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские оккупанты готовят принудительную депортацию всех жителей Херсона.

Гауляйтер Херсонской области владимир сальдо фактически заставляет жителей нескольких населенных пунктов Херсонской области перебраться на левый берег Днепра.