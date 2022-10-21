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Минус один: Ким сообщил об уничтожении вражеского штурмовика

Минус один: Ким сообщил об уничтожении вражеского штурмовика

КИЕВ. 21 октября. УНН. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что во время воздушной тревоги украинские военные сбили вражеский штурмовик Су-25, передает УНН.

Цитата

"Во время тревоги минус вражеский Су-25. Нефиг шастать", – написал Ким в Telegram.

Напомним,

20 октября четыре дрона-камикадзе попали в учебное заведение Николаева.

Источник: УНН
Теги: война
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