Новости: Война
21 октября 2022, 17:16 • Виктория Данильченко • 6360
Минус один: Ким сообщил об уничтожении вражеского штурмовика
КИЕВ. 21 октября. УНН. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что во время воздушной тревоги украинские военные сбили вражеский штурмовик Су-25, передает УНН.
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"Во время тревоги минус вражеский Су-25. Нефиг шастать", – написал Ким в Telegram.
Напомним,
20 октября четыре дрона-камикадзе попали в учебное заведение Николаева.
Источник: УНН
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