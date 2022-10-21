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Польша арендует у США беспилотники MQ-9A Reaper

Польша арендует у США беспилотники MQ-9A Reaper

КИЕВ. 21 октября. УНН. Польша продолжает увеличивать свои расходы на оборону. Министр обороны и вице-премьер Мариуш Блащак объявил о подписании соглашения с американской компанией General Atomics об аренде беспилотников MQ-9A, передает УНН.

Детали

Польша решила арендовать БПЛА MQ-9A Reaper до тех пор, пока не получит MQ-9B Reaper, заказанные в США.

Блащак добавил: «Это еще одна инвестиция в безопасность Польши. Мы подписали договор аренды на MQ-9A Reaper для польской армии. Мы будем пользоваться преимуществами MQ-9A Reaper, пока не получим собственные БПЛА».

Блащак отметил, что соглашение направлено на повышение способности польских вооруженных сил получать разведывательные данные.

Министр отметил, что стоимость сделки составляет 70,6 млн и может быть продлена до поставки заказанных польской армией БПЛА MQ-9B Reaper.

Добавим

MQ-9A Reaper, один из самых больших беспилотных летательных аппаратов, имеет размах крыльев 20 метров и может успешно атаковать ракеты Hellfire. Он также может оставаться в воздухе в течение 20 часов и достигать высоты 40 000 футов.

Источник: УНН
Теги: БПЛА, Польша, беспилотники
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