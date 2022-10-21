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Глава Пентагона поговорил с министрами обороны россии и Украины: детали

Глава Пентагона поговорил с министрами обороны россии и Украины: детали

КИЕВ. 21 октября. УНН. Глава Пентагона Ллойд Дж. Остин провел два телефонных разговора - с министром обороны россии сергеем шойгу и министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Как сообщили в Пентагоне, в обоих разговорах речь шла о войне в Украине, передает УНН

Разговор с Шойгу

Информации о разговоре Остина с шойгу немного. В Пентагоне отмечают, что "Остин подчеркнул важность сохранения линий связи в условиях продолжающейся войны против Украины".

Разговор с Резниковым

В то же время о разговоре с главой Минобороны Украины известно больше - в США еще раз подчеркнули поддержку и договорились поддерживать тесный контакт.

"Ллойд Дж. Остин разговаривал с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, чтобы подтвердить непоколебимую приверженность США поддержке способности Украины противостоять агрессии россии.

Остин также отметил неизменную поддержку международного сообщества в развитии прочной силы Украины и сохранении способности Украины защищать себя в будущем, о чем свидетельствуют обязательства по помощи в безопасности, взятые союзниками и партнерами на последнем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины 12 октября", - говорится в сообщении.

По данным Пентагона, "оба лидера пообещали поддерживать тесный контакт".

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Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, война
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