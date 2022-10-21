Новый лидер Великобритании столкнется с самым большим государственным долгом за 60 лет

КИЕВ. 21 октября. УНН. Государственный долг Великобритании в прошлом месяце вырос до самого высокого уровня почти за 60 лет, а розничные продажи резко упали, что подчеркивает масштаб экономических проблем, с которыми столкнется тот, кто сменит премьер-министра Лиз Трасс после того, как ее администрация рухнула под тяжестью своего провального финансового плана, передает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Государственные заимствования выросли до 98% объема производства в сентябре, поскольку безудержная инфляция увеличила процентные платежи по долгам правительства, сообщило в пятницу Управление национальной статистики. Это выше, чем когда-либо с 1963 года, когда Великобритания все еще выплачивала долги, накопленные во время Второй мировой войны.

Усугубляют чувство уныния цифры, показывающие, что розничные продажи падают второй месяц подряд и сейчас на 1,3% ниже допандемического уровня.

Великобритания начала процесс выбора своего третьего премьер-министра после того, как Трасс была вынуждена уйти в отставку в четверг после нескольких недель беспорядков, вызванных ее экономическими планами.

Первой задачей нового лидера будет восстановление доверия после того, как решение Трасс объявить о снижении налогов на 45 миллиардов фунтов стерлингов (50 миллиардов долларов США) вызвало опасения по поводу роста государственного долга, что обеспокоило инвесторов и избирателей и привело к экстренному вмешательству со стороны Банка Англии.

Глава казначейства Джереми Хант, вступивший в должность на прошлой неделе, отменил большую часть программы Трасс и пообещал, что долг начнет сокращаться в процентном отношении к валовому внутреннему продукту в течение следующих нескольких лет. Это стабилизировало финансовые рынки после того, как планы Трусс привели к падению фунта до рекордно низкого уровня, поставили под угрозу платежеспособность некоторых пенсионных фондов и повысили стоимость займов для правительства и миллионов домовладельцев.

Правительство уже пообещало потратить 60 миллиардов фунтов стерлингов на защиту домов и предприятий от высоких цен на энергоносители, и растут требования по увеличению социальной помощи и государственных пенсий, поскольку инфляция достигла 40-летнего максимума в 10,1%.

По данным Управления национальной статистики, рост цен оказывает давление на потребителей: продажи продуктов питания, моторного топлива, мебели и других непродовольственных товаров в сентябре упали. Общее снижение было вызвано падением продаж в продуктовых магазинах на 1,8%.

Проценты к уплате по государственному долгу выросли до 7,7 млрд фунтов стерлингов в сентябре, что примерно на 2,5 млрд фунтов больше чем в прошлом году. Это произошло прежде всего за счет роста выплат по инфляционным облигациям, которые привязаны к индексу розничных цен.

Инфляция розничных цен ускорилась до 12,6% в сентябре с 4,9% годом ранее.

Государственные займы увеличились до 20 миллиардов фунтов стерлингов в сентябре, что на 2,2 миллиарда фунтов больше, чем в сентябре 2021 года, и на 5,2 миллиарда фунтов больше, чем прогнозировалось в марте независимым Управлением по бюджетной ответственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рекордному количеству семей с низким доходом в Великобритании грозит голод