Российский террор продолжится: Шмыгаль предупредил украинцев об атаках на объекты водоснабжения

КИЕВ. 21 октября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал украинцев быть готовыми к атакам российских военных на объекты водо- и теплоснабжения, передает УНН.

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“К сожалению, очевидным является факт, что российский террор продолжится. Это касается не только энергосистемы, но и объектов водоснабжения и теплоснабжения. Перебои возможны, а поэтому все должны быть готовы: сделать запас технической и питьевой воды, иметь теплые вещи, батарейки, фонарики, повербанки", – сказал глава правительства.

Детали

Шмыгаль отметил, что россия готовится совершить теракт на территории Херсонской области. Речь идет о минировании дамбы Каховской ГЭС. Это может привести к тысячам жертв и затоплению десятков населенных пунктов.

“Поэтому мы обращаемся к ООН, ЕС и другим организациям, чтобы организовать международную мониторинговую миссию на Каховскую ГЭС. В немедленном порядке на станцию должны прибыть международные специалисты вместе с украинским персоналом”, – добавил премьер-министр.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед Европейским советом, заявил, что нужна международная наблюдательная миссия на Каховскую ГЭС и немедленное разминирование дамбы.