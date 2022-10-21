Правительство снизило кредитную ставку для громад на проекты по термомодернизации зданий

КИЕВ. 21 октября. УНН. Кабинет министров утвердил постановление, которым предусматривается снижение кредитной ставки до 0,25% годовых на проекты по термомодернизации административных зданий, школ и больниц. Об этом на заседании Правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

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“Правительство продолжает политику поддержки регионов и общин. Сегодня утверждаем постановление, которым снижается до 0,25% годовых кредитная ставка на проекты по термомодернизации административных зданий, школ и больниц”, – сообщил он.

Детали

Шмыгаль отметил, что речь идет о программе от Европейского инвестиционного банка в размере 300 млн евро, которая была подписана 2 года назад. Правительство пересмотрело условия, и теперь громады фактически получают возможность почти беспроцентных займов на соответствующие проекты термомодернизации.

По словам премьер-министра, это будет способствовать уменьшению потребления энергоресурсов в будущем.

Дополнение

Национальный банк Украины сообщил, что оставляет учетную ставку без изменений - на уровне 25%.