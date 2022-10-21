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Правительство снизило кредитную ставку для громад на проекты по термомодернизации зданий

Правительство снизило кредитную ставку для громад на проекты по термомодернизации зданий

КИЕВ. 21 октября. УНН. Кабинет министров утвердил постановление, которым предусматривается снижение кредитной ставки до 0,25% годовых на проекты по термомодернизации административных зданий, школ и больниц. Об этом на заседании Правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Цитата

“Правительство продолжает политику поддержки регионов и общин. Сегодня утверждаем постановление, которым снижается до 0,25% годовых кредитная ставка на проекты по термомодернизации административных зданий, школ и больниц”, – сообщил он.

Детали

Шмыгаль отметил, что речь идет о программе от Европейского инвестиционного банка в размере 300 млн евро, которая была подписана 2 года назад. Правительство пересмотрело условия, и теперь громады фактически получают возможность почти беспроцентных займов на соответствующие проекты термомодернизации.

По словам премьер-министра, это будет способствовать уменьшению потребления энергоресурсов в будущем.

Дополнение

Национальный банк Украины сообщил, что оставляет учетную ставку без изменений - на уровне 25%.

Источник: УНН
Теги: Украина, правительство, модернизация
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