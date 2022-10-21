Риши Сунак, Борис Джонсон и Пенни Мордаунт - первые кандидаты на пост премьер-министра Британии

КИЕВ. 21 октября. УНН. Борис Джонсон и его бывший министр финансов Риши Сунак являются ведущими потенциальными претендентами на место премьер-министра Великобритании. Об этом УНН пишет со ссылкой на ВВС.

Трасс, избранная членами партии вместо Джонсона после того, как в июле его свергли вотумом недоверия, в четверг ушла в отставку после шести бурных недель у власти.

Те кандидаты, которые захотят заменить ее, должны получить 100 голосов от консервативных законодателей до понедельника, чтобы принять участие в конкурсе.

Детали

Победитель будет объявлен в понедельник или следующую пятницу.

Джонсон, который остается популярным среди членов партии, имеет такие же шансы что и Сунак как вероятный кандидат.

Но Джонсон может не достичь порога в 100 голосов после того, как его трехлетнее премьерство было омрачено скандалами и обвинениями в неправомерном поведении.

The Financial Times заявила, что возвращение Бориса будет "фарсом".

Один из его бывших советников, который больше не разговаривает с Джонсоном и попросил не называть его имени, сказал, что он вряд ли достигнет цели, оттолкнув десятки законодателей-консерваторов.

Сунак, бывший аналитик Goldman Sachs, который стал министром финансов как раз в тот момент, когда в Европу пришла пандемия COVID-19, и занял второе место после Трасс в летнем конкурсе лидеров, является фаворитом букмекерских контор, за ним следует Джонсон.

Сунак остается непопулярным среди некоторых членов партии после того, как он помог спровоцировать восстание против Джонсона.

На третьем месте Пенни Мордаунт, бывший министр обороны, популярная среди членов партии, которая заняла третье место в прошлый раз. Мордаунт воспринимается как новое лицо в политике.

Добавим

Министр обороны Бен Уоллес исключил свою кандидатуру на участие в выборах и сказал, что склоняется к поддержке Джонсона, который привел партию к победе на национальных выборах 2019 года.

Следующий лидер унаследует экономику, движущуюся к рецессии, с ростом процентных ставок и инфляцией более чем на 10%, в результате чего миллионы людей столкнутся с сокращением стоимости жизни.