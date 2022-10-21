Зеленский назначил руководителей пяти военных администраций в Запорожской области
КИЕВ. 21 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителей четырех сельских и одной поселковой военных администраций в Запорожской области. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте главы государства, передает УНН.
Детали
Руководителем Андровской сельской военной администрации Бердянского района назначен Богдан Ткаченко;
Андреевской поселковой военной администрации Бердянского района – Виталий Пелешко;
Берестовской сельской военной администрации Бердянского района – Сергей Петрина;
Новенской сельской военной администрации Мелитопольского района – Людмила Шляхтина;
Семеновской сельской военной администрации Мелитопольского района – Андрей Ермоленко.
Напомним
18 августа Владимир Зеленский создал в Бердянске Запорожской области городскую военную администрацию.
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