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21 октября 2022, 18:07 • Тоня Туманова • 9000
Белгородская область снова в огне: очевидцы сообщают об огромном столбе дыма, предварительно - горит лакокрасочный завод
КИЕВ. 21 октября. УНН. В российской Белгородской области очевидцы сообщают об огромном столбе дыма, предварительно - горит лакокрасочный завод. Есть информация о взрыве, но был ли это "хлопок" - неизвестно, передает УНН.
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"Огромный столб черного дыма виден почти из любой точки города Шебекино в Белгородской области.
Очевидцы сообщают, что перед этим был слышен взрыв. По предварительной информации горит лакокрасочный завод", - сообщает Telegram-канал Baza.
Добавим
На видео, которое публикуют очевидцы, слышны взрывы. Власти области пока ничего не говорили о том, что произошло, — и о том, был ли это обстрел со стороны ВСУ.
Ранее губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Муром.
Источник: УНН
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