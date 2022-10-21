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Белгородская область снова в огне: очевидцы сообщают об огромном столбе дыма, предварительно - горит лакокрасочный завод

Белгородская область снова в огне: очевидцы сообщают об огромном столбе дыма, предварительно - горит лакокрасочный завод

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КИЕВ. 21 октября. УНН. В российской Белгородской области очевидцы сообщают об огромном столбе дыма, предварительно - горит лакокрасочный завод. Есть информация о взрыве, но был ли это "хлопок" - неизвестно, передает УНН

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"Огромный столб черного дыма виден почти из любой точки города Шебекино в Белгородской области.

Очевидцы сообщают, что перед этим был слышен взрыв. По предварительной информации горит лакокрасочный завод", - сообщает Telegram-канал Baza.

Добавим

На видео, которое публикуют очевидцы, слышны взрывы. Власти области пока ничего не говорили о том, что произошло, — и о том, был ли это обстрел со стороны ВСУ.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Муром.

Источник: УНН
Теги: Россия, пожары
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