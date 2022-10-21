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Армия рф ударила по почти 600 объектам критической инфраструктуры Украины

Армия рф ударила по почти 600 объектам критической инфраструктуры Украины

КИЕВ. 21 октября. УНН. С начала полномасштабной войны российские войска ударили по почти 600 объектам критической инфраструктуры Украины. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов, информирует УНН.

Цитата

«В целом поражен 581 объект критической инфраструктуры в сфере теплоснабжения, а именно: 433 котельных, 14 ТЭЦ, 5 ТЭС, и 129 центральных тепловых пунктов. Благодаря скоординированным действиям на сегодня уже восстановлено 255 объектов теплоснабжения», - сообщил он.

Детали

По словам министра, главная задача - обеспечить максимально стабильную работу жилищно-коммунальной инфраструктуры этой зимой.

«Отопительный сезон стартовал. Начиная с сегодняшнего 10 заседания Штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду мы переходим к новому этапу работы. Каждый регион должен ответственно к нему отнестись. Ведь решение о начале отопительного сезона на местах сейчас зависит от двух важных факторов: температурного показателя и экономии энергоресурсов», - добавил он. 

Дополнение

Российские оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры в Роменском районе Сумской области. Есть пострадавшие.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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