лукашенко передал рф еще 24 танка Т-72А - мониторинговая группа

КИЕВ. 21 октября. УНН. 16 октября из беларуси в направлении Донецка было отправлено еще 24 танка Т-72А, которые были сняты с хранения. Об этом информирует мониторинговая группа Беларускі Гаюн, передает УНН.

Детали

По информации канала, танки были расконсервированы с 969-й базы резерва танков в г.п. Уречье (Любанский р-н, Минская обл., рб).

Эшелон отправился с железнодорожной станции Уречье на железнодорожную станцию Успенская (Ростовская обл, рф) и далее в направлении Донецка. Расчетная дата прибытия – 26.10.2022 года.

Таким образом, это уже 6-я группа платформ с расконсервированной военной техникой, которую передали рф. Всего за последние недели режим лукашенко передал рф уже по меньшей мере 94 танка Т-72А и 36-44 Урала.

Дополнение

россия имеет ядерное оружие не просто так, и пересечение путинских "красных линий" в Украине было бы ошибкой, заявил в эксклюзивном интервью NBC News лукашенко.

"Если загнать человека или страну в угол, есть только один выход - вперед, - сказал лукашенко корреспонденту. - Вот почему не пересекайте "красные линии", вы не можете их пересекать".

На вопрос, готов ли его российский коллега применить ядерное оружие в Украине, лукашенко ответил апокалиптическим тоном, но также преуменьшил возможность применения ядерного оружия как ненужную и самоубийственную.

"Если будет, не дай Бог, нападение на территорию российской федерации, россия может при необходимости применить все виды оружия", - сказал он.