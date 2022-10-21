Губернатор Белгородщины о масштабном пожаре на заводе: прямое попадание снаряда, есть пострадавшая

КИЕВ. 21 октября. УНН. В Белгородской области рф на одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа произошел пожар в результате прямого попадания снаряда. Об этом сообщил губернатор Белгородщины вячеслав гладов, передает УНН.

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"На одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа произошел пожар вследствие прямого попадания снаряда. По предварительным данным, есть одна пострадавшая. Бригада медиков уже доставляет ее в больницу", - написал гладков в Telegram.

По словам губернатора, все оперативные службы находятся на месте. Более подробная информация будет позже.

Напомним

В российской Белгородской области очевидцы сообщают об огромном столбе дыма, предварительно - горит лакокрасочный завод. Есть информация о взрыве, но был ли это "хлопок" - неизвестно.