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Губернатор Белгородщины о масштабном пожаре на заводе: прямое попадание снаряда, есть пострадавшая

Губернатор Белгородщины о масштабном пожаре на заводе: прямое попадание снаряда, есть пострадавшая

КИЕВ. 21 октября. УНН. В Белгородской области рф на одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа произошел пожар в результате прямого попадания снаряда. Об этом сообщил губернатор Белгородщины вячеслав гладов, передает УНН.

Цитата

"На одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа произошел пожар вследствие прямого попадания снаряда. По предварительным данным, есть одна пострадавшая. Бригада медиков уже доставляет ее в больницу", - написал гладков в Telegram.

По словам губернатора, все оперативные службы находятся на месте. Более подробная информация будет позже.

Напомним

В российской Белгородской области очевидцы сообщают об огромном столбе дыма, предварительно - горит лакокрасочный завод. Есть информация о взрыве, но был ли это "хлопок" - неизвестно.

Источник: УНН
Теги: Россия, снаряд, пожары
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