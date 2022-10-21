Европейцы должны не забывать, что убийцы и палачи все же будут отвечать перед судом - Зеленский

КИЕВ. 21 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к Франкфуртской книжной ярмарке заявил, что дефицит знания приводит к появлению людей, которые призывают "понять россию". Об этом информирует УНН.

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«Надо говорить откровенно: в Европе еще достаточно деятелей, которые призывают «понять» россию и пытаются игнорировать террористическую политику таких государств, как Иран. Такие люди есть в разных сферах: в политике, в бизнесе, в общественных организациях и в медиа.

Почему это возможно? Один ответ: дефицит знания. Дефицит знания у общественного большинства. Дефицит знания об убийствах, совершенных россией. Дефицит знания о преступлениях, объединяющих различные антидемократические режимы. Дефицит знания о коррупции, которая стала их инструментом, чтобы снижать бдительность Европы. Дефицит знания о несправедливости и лжи, которые являются неотъемлемыми элементами политики любого террористического государства», – сообщил Зеленский.

Детали

Он добавил, что из-за отсутствия знаний политикам проще манипулировать обществом, а бизнес-магнаты могут пойти на любую аморальность в отношениях между государствами. Когда в стране не замечают несправедливость, в ней может начаться террор.

«Пожалуйста, пишите об этом. Читайте об этом. Делайте все, чтобы европейцы знали, сколько людей погибли в борьбе за права и элементарное уважение. Создавайте, печатайте, распространяйте книги о тех, кто ослаблял Европу своими решениями из-за коррумпированности или просто равнодушия. О тех, кто дарил силу государствам-террористам или даже сейчас пытается делать все, чтобы на их террор не было прочной реакции. И обязательно распространяйте истории о победах свободы. Люди должны знать, что свобода может выстоять даже тогда, когда многим кажется, что этого не будет. Европейцы не должны забывать, что убийцы и палачи все же отвечают перед судом, даже если они имели значительную власть и влияние. Напоминайте людям об этом. Благодаря этому знанию они будут чувствовать, что и нынешних виновников политики геноцида и военных преступников реально привлечь к ответственности», – отметил Зеленский.

Напомним

Премьер-министр Латвии Артурс Кришьянис Кариньш призывает Европейский Союз к созданию трибунала для россии за её преступления против Украины.