Шмыгаль отчитался, какие страны выделили средства на восстановление энергетических объектов Украины

КИЕВ. 21 октября. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Правительства отчитался, какие государства выделили средства и оборудование на восстановление пострадавших в результате российских атак энергетических объектов Украины, передает УНН.

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“Мы существенно увеличили количество ремонтных бригад. Закуплено дополнительное оборудование для ремонтов, которое хранится в надежных местах. Страны-партнеры постоянно оказывают нужную помощь”, – заявил он.

Детали

Отмечается, что США выделили 55 млн долларов для ремонта и технического обслуживания газовых труб, а также предоставления электрогенераторов, альтернативных источников топлива для социальной инфраструктуры.

Еще 70 млн евро предусматривают Нидерланды. В то же время Дания помогает с отопительным сезоном на Николаевщине.

“Имеем предварительные договоренности с Норвегией и Великобританией о поставках газа, особенно в случае критической потребности зимой. ЕС и Канада так же подключаются к помощи. Операторы системы распределения из Бельгии, Польши, Германии, Италии и других стран передают нашему "Укрэнерго" генераторы, трансформаторное оборудование, провода, изоляторы для линий электропередач и многое другое оборудование. Передают не только сейчас, но и все эти месяцы, благодаря чему мы можем быстрее восстанавливать поставки электроэнергии”, – добавил он.

Премьер-министр пояснил, что ограничения и отключения электроэнергии возможны, особенно в регионах с традиционно большим потреблением и в тех, которые пострадали от ракетных обстрелов – в центральных областях, северо-восточных и западных.

Но почти все контролируемые Украиной территории обеспечены электроэнергией. Сейчас 99% населенных пунктов, где на постоянной основе нет света – это либо оккупированные территории, либо населенные пункты в непосредственной близости к зоне боевых действий, и там нет возможностей сделать ремонты.

“В то же время важно продолжить экономно потреблять электроэнергию утром и вечером, чтобы предотвратить отключения. Это касается не только населения, но и бизнеса. Вчера украинцы в вечерние часы снизили потребление на 5,4% по сравнению с предыдущим днем. Это и есть наш ответ врагу и так нужно продолжать! Особенно стоит отметить Черновицкую, Хмельницкую, Полтавскую и Сумскую области, где было наибольшее снижение потребления”, – констатировал глава правительства.

Дополнение

Советник министра по вопросам энергетики Александр Харченко сообщил, что Украина пока не нуждается в импорте электроэнергии из Европы. Если украинцы будут эффективно экономить потребление электричества, то государству удастся отказаться от принудительных отключений.